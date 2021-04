A ressurreição de Cavendish: o campeão voltou a vencer

O outrora melhor sprinter do mundo não ganhava uma corrida há mais de três anos e ninguém o queria. Cavendish arranjou financiamento para poder continuar a competir e, aos 35 anos, está de volta – a vencer.

Vencer, aos 35 anos, depois de mais de três anos sem erguer os braços na meta. Fazer o “bis” no dia seguinte, algo que não fazia desde 2015. Fazer o hat-trick nesta quarta-feira, com o terceiro triunfo consecutivo na Volta a Turquia – prova que lidera –, algo que não se via desde 2013.