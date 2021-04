Nesta edição de 2021 a imobiliária Novek dá o nome ao circuito (Novek Cascais Golf Trophy) que conta também com o apoio da Hama, da Golf Lake Balls e dos “patrocinadores fundadores”, a Quinta de São Sebasão, a revista Golf 2 All e o turismo de Cascais.

O circuito visita ao longo do ano o Lisbon Sports Club, o Belas Clube de Campo, a Penha Longa Resorts, o Pestana Beloura Golfe, o Club de Golf do Estoril, o Onyria Quinta da Marinha e culminará numa final, no Oitavos Dunes.

Cada jogador, sócio destes campos, poderá entrar em todas, ou apenas nas Taças que entender. Serão apurados para a Final no Oitavos Dunes os 4 apurados em cada Taça: 1.º gross homens, 1º net homens Cat. A, 1.º net homens Cat. B, 1.º net senhoras e um 1 lucky loser (a ser sorteado no final). Paralelamente exisrá uma Ordem de Mérito Gross, que apura ainda dez jogadores para a final.

Vitor Paixão, que acompanha o circuito desde a sua criação em 2016 e um dos coordenadores da edição deste ano, salienta que “o regresso do Cascais Golf Trophy vem mostrar a dinâmica dos sócios dos campos de golfe da região e o envolvimento das instuições que o acolhe, num evento que cria laços entre todos os jogadores residentes”.

José Carlos Rodrigues acrescenta que “esta prova tem a parcularidade de defender os bons jogadores, ao ter criado um apuramento em gross, de forma que os jogadores de baixo handicap tenham igualdade de oportunidades de estarem na final, por comparação com os jogadores de handicap mais elevado.

CALENDÁRIO DE PROVAS

18 de Abril TAÇA I Lisbon Sports Club

13 de Maio Taça III Belas Clube de Campo

26 de Junho TAÇA III Pestana Beloura Golf

30 de Julho TAÇA IV Penha Longa Resort

31 de Agosto TAÇA V Club de Golf do Estoril

23 de Setembro TAÇA VI Lisbon Sports Club

2 de Outubro Taça VIII Belas Clube de Campo

21 de Novembro TAÇA VIII Quinta da Marinha

12 de Dezembro FINAL Oitavos Dunes

