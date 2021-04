Liverpool e Dortmund vão ter de “caminhar sozinhos”

O Liverpool, frente ao Real Madrid, e o Borussia, frente ao Manchester City, terão de virar, em casa, a partir das 20h, derrotas na primeira mão dos quartos-de-final. Será bem mais difícil sem o You’ll Never Walk Alone nas bancadas dos seus estádios.

Há poucos estádios na Europa cujo ambiente proporcionado pelos adeptos seja mais intimidante do que Anfield, em Liverpool, e o Signal Iduna Park, em Dortmund. A estrutura dos recintos, ambos de construção “fechada”, e a paixão dos adeptos, que aquecem o ambiente, respectivamente, na mancha vermelha da bancada The Kop e na parede amarela da Südtribüne, criam um efeito de valor inestimável para os onze jogadores que correm no relvado.