Até ver, as expectativas portuguesas não mudam

A pandemia da covid-19 adiou tudo por um ano, mas não mudou as expectativas portuguesas no que diz respeito a resultados nos Jogos de Tóquio deste Verão. O que está contratualizado entre o Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Estado são um mínimo de duas medalhas e 12 diplomas (posições entre os oito primeiros), e, diz José Manuel Constantino, não há razão para mudar as expectativas enquanto o apuramento em diversas modalidades estiver aberto.