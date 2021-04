Vento Norte, a série da RTP em que os ares da ditadura e dos loucos anos 1920 sopram de Braga

As conversas de café e os relatos de futebol têm que se lhes diga. É que a ouvi-los pode estar um actor que se fará produtor de uma série histórica ambiciosa para a televisão, ou um argumentista que se encanita com a associação entre a selecção nacional e o golpe militar que daria origem ao Estado Novo e que se juntará à criação de Vento Norte, em estreia esta quarta-feira na RTP1. Era Almeno Gonçalves que tomava o pequeno-almoço no café, saboreando a relativa ignorância nacional sobre as raízes da ditadura. Agora, protagoniza, produz e cria com o argumentista e ouvinte de relatos de futebol João Lacerda Matos e com o realizador João Cayatte uma série sobre uma família num momento histórico de charneira. “Fizemos com que Portugal por momentos se centrasse naquela casa”, diz o actor ao PÚBLICO sobre o solar dos Mello, uma espécie de Família Bellamy em Braga.