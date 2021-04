Teatro Nacional São João celebra centenário a programar para fora

Com o edifício fechado para obras até Outubro, a programação para o que resta deste primeiro semestre de 2021 vai ser mostrada no Carlos Alberto e no Mosteiro de São Bento da Vitória, e também fora de portas (e do Porto), de Bragança ao Luxemburgo e a Cabo Verde.

Uma encenação de Nuno Cardoso de Espectros, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que se mostrará no Teatro Carlos Alberto a partir de 20 de Maio, e a estreia, no feriado do 10 de Junho, de KastroKriola, resultado de uma pioneira experiência de trabalho conjunto entre o Teatro Nacional São João e actores e estruturas culturais cabo-verdianas, marcam a programação do TNSJ para os próximos meses, que será toda ela apresentada noutros palcos, enquanto o edifício projectado por Marques da Silva é inteiramente renovado e reequipado.