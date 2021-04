Quarta, na TV: Vento Norte entre Selvagens e pequenas cidades americanas

CINEMA

Color Out of Space

TVCine Top, 12h30

Depois de um período particularmente difícil, Theresa e Nathan Gardner deixam a cidade e mudam-se com os três filhos para uma zona rural da Nova Inglaterra. A ideia é aproveitar a tranquilidade do campo para criar novos laços e memórias. Um dia, vêem um meteorito despenhar-se no quintal e dissolver-se na terra. A partir daquele momento, uma estranha presença faz com que tudo e todos pareçam mudar à sua volta. Realizado por Richard Stanley, segundo um roteiro seu e de Scarlett Amaris, este thriller de ficção científica tem por base um conto do mestre do terror fantástico H. P. Lovecraft. Nicolas Cage, Joely Richardson, Elliot Knight, Madeleine Arthur, Q’orianka Kilcher e Tommy Chong compõem o elenco.

Hell or High Water - Custe o Que Custar!

Nos Studios, 15h45

Dois irmãos ameaçados de expropriação resolvem assaltar o banco que lhes quer penhorar a casa. Tudo acontece de modo relativamente pacífico, até se cruzarem com Marcus Hamilton, um inteligente e observador ranger do Texas. Nomeado para quatro Óscares, o western de David Mackenzie conta com Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Dale Dickey e Gil Birmingham.

Race: 10 Segundos de Liberdade

AXN Movies, 23h06

Em 1936, o atleta norte-americano Jesse Owens compete nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha nazi, e ganha quatro medalhas de ouro – ele que não encaixa propriamente nos ideais professados por Adolf Hitler. Este filme de Stephen Hopkins conta essa história, com Stephan James como protagonista. O elenco inclui também Jason Sudeikis, Jeremy Irons, William Hurt e Carice van Houten.

Selvagens

Hollywood, 23h25

Ben e Chon têm uma plantação de canábis no Sul da Califórnia, onde detêm um mercado fiel e muito lucrativo. Tudo corre bem até um implacável cartel mexicano vir obrigá-los a partilhar o negócio. Com argumento baseado na obra homónima de Don Wilson, Selvagens é um thriller de acção realizado por Oliver Stone, com actuações de Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson.

SÉRIE

Vento Norte

RTP1, 21h01

Estreia. A história da família Mello, um clã minhoto abastado, serve de fio condutor a um enredo situado no pós-I Guerra Mundial, que tem como pano de fundo os acontecimentos que culminaram no golpe de Estado de 26 Maio de 1926 – o início de 48 anos de ditadura em Portugal. O romance histórico da RTP, “onde os segredos e as tramas políticas se misturam com amores impossíveis e paixões arrebatadoras”, vem assinado por João Lacerda Matos, Almeno Gonçalves e João Cayatte, que também realiza. O elenco inclui Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Joana de Verona, Sisley Dias, Iris Cayatte, António Melo, Ana Zanatti, Rodrigo Tomás, Teresa Faria, Margarida Carpinteiro e Ruben Rios. Vento Norte fica em antena às quartas-feiras, a esta hora.

DOCUMENTÁRIOS

A Prova Existe Algures

História, 22h15

Estreia, com episódio duplo. O jornalista norte-americano Tony Harris é o anfitrião desta série documental que procura explicações para mistérios e fenómenos intrigantes e enigmáticos, sejam avistamentos de criaturas desconhecidas ou de aeronaves que desafiam as leis da física. Estão prometidas baterias de testes a vídeos, fotografias e outros documentos, associadas à análise de testemunhos, para destrinçar o que é válido do que é fraudulento. Fuga da Ilha dos Macacos e Orbes alienígenas são os episódios de hoje. Na próxima quarta-feira, as investigações recaem sobre Navios-fantasma e Alienígena da montanha; na seguinte, sobre Maias em Marte e Big Foot “doméstico”.

Our Towns

HBO, streaming

Estreia. Em 2013, os jornalistas James e Deborah Fallows lançaram-se numa viagem em direcção a pequenas cidades do coração dos EUA, à procura de histórias de pessoas e comunidades que não tinham espaço no radar dos noticiários nacionais. Foi o começo de um projecto de cinco anos, que daria origem ao best-seller Our Towns, publicado em 2018. Nesse mesmo ano, o casal revisitou oito dessas cidades na companhia dos realizadores Steven Ascher e Jeanne Jordan (nomeados para o Óscar por Troublesome Creek: A Midwestern). Este é o resultado.

Porque Me Mataste?

Netflix, streaming

Estreia. Em 2006, Crystal Theobald, uma jovem mãe de duas crianças, foi assassinada na Califórnia, ao ser alvejada por um gangue com o qual não tinha qualquer envolvimento. A violência do crime foi notícia, mas o que o tornou realmente conhecido foi a “caça ao homem” que a sua mãe empreendeu por conta própria, usando uma rede social popular na altura, o MySpace, para encontar o responsável. É esta a história documentada em Porque Me Mataste?, com realização de Fredrick Munk.