Novo método para ler “etiquetas” com instruções genéticas em milhares de células

Todas as células do nosso corpo têm o nosso ADN. No entanto, desempenham papéis muito diferentes, interpretando e executando a mesma informação genética das mais variadas maneiras. Um neurónio e uma célula da pele, por exemplo, não lêem o ADN da mesma maneira e expressam genes diferentes. Entre outros meios usados para esta complexa tarefa, existem umas pequenas proteínas (chamadas histonas) que funcionam como uma espécie de “etiqueta” e que servem para marcar os genes que devem ser activados (ou desactivados) nos locais certos e na hora certa. Uma equipa do Instituto Karolinska, na Suécia, onde trabalha o cientista português Gonçalo Castelo Branco, desenvolveu uma técnica que permite analisar as diferentes versões de “etiquetas” que se ligam ao ADN em dezenas de milhares de células ao mesmo tempo.