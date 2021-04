Covid-19: Projecto liderado pelo INL disponibiliza três milhões de euros a empresas inovadoras

Num primeiro concurso para as empresas se candidatarem estiveram disponíveis 1,8 milhões de euros e, agora, num segundo estão agora 1,2 milhões de euros.

Um projecto liderado pelo Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga, disponibiliza um total de três milhões de euros no apoio a empresas com soluções inovadoras contra a covid-19, foi anunciado esta quarta-feira. Num primeiro concurso estiveram disponíveis 1,8 milhões de euros e, agora, num segundo estão 1,2 milhões de euros.

Em comunicado, o INL refere que já está aberta o segundo e último concurso para que as empresas se candidatem aos apoios, no valor de 100 mil euros cada. As inscrições podem ser feitas aqui até ao último dia de Abril. Para esta abertura de concurso, a verba disponível é de 1,2 milhões de euros.

Em causa está o Inno4cov-19, um projecto liderado pelo INL e financiado pelo programa europeu Horizonte 2020. Desde Novembro de 2020, o Inno4cov-19 seleccionou e está a trabalhar com o primeiro grupo de 18 projectos vindos de toda a Europa para acelerar o desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras para combater a covid-19, num investimento inicial de 1,8 milhões de euros.

Nesse grupo de 18 organizações, nove são pequenas e médias empresas (PME), sete são startups e duas são empresas de grande dimensão. Entre os projectos seleccionados estão um monitor pulmonar telemédico, um revestimento antimicrobiano, um sistema que usa inteligência artificial (IA) para prevenir futuros surtos e um composto que promove a autolimpeza. Uma plataforma de testes rápidos alimentada por IA, uma máscara facial de grafeno para maior segurança, um revestimento anti-covid-19 para equipamentos de protecção individual e um dispositivo de desinfecção do ar são outros dos projectos.

Segundo o INL, todos os projectos estão na fase final de desenvolvimento, com elevados níveis de prontidão tecnológica. “O Inno4cov-19 já está a acelerar a respectiva disponibilização ao mercado, para oferecer um leque mais vasto de soluções para o combate à pandemia em todas as frentes”, acrescenta o comunicado.

Na primeira abertura de concurso, foram recebidas candidaturas de 135 PME e startups de 21 países europeus. A selecção é feita por um painel de jurados de toda a Europa, que inclui investigadores e directores de empresas.