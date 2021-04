Covid-19: só não há aumento de casos nas pessoas com mais de 80 anos. É a vacinação a dar resultado

Portugal está neste momento com uma “tendência ligeiramente crescente” do número de novos casos a nível nacional, como reportaram no sábado Direcção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (Insa), mas graças à vacinação a realidade não é a mesma para todos os grupos etários da sociedade. O ritmo de contágio está neste momento a aumentar em todas as faixas etárias excepto na de pessoas com mais de 80 anos, de acordo com Milton Severo, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).