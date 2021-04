Covid-19: Portugal pode chegar à “zona vermelha” em duas semanas

O país poderá ultrapassar os 120 casos por 100 mil habitantes nas próximas duas semanas, o limite traçado pelas autoridades de saúde, chegando à zona de risco da matriz do desconfinamento, indicam as previsões do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

O país poderá ultrapassar os 120 casos por 100 mil habitantes nas próximas duas semanas, algo que empurraria Portugal para a zona de risco da matriz do desconfinamento, indicam as previsões de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Este é um dos indicadores de risco definidos pelo Governo para assegurar a segurança na reabertura de negócios e outras actividades.

Na manhã desta terça-feira, na reunião de peritos que se realiza no Infarmed, o especialista fez uma avaliação regional deste indicador, que deve ficar abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes, o limite traçado pelas autoridades de saúde.

“No país, com este nível de crescimento e taxa próxima de 71 casos por 100 mil habitantes, o tempo para chegar à linha dos 120 está entre duas semanas e um mês. Este mesmo valor pode ser observado na região Norte e no Alentejo, que estão identificadas com uma velocidade de crescimento e taxa de incidência que levará entre duas semanas a um mês [a atingir] os 120 casos por 100 mil habitantes. A região do Algarve já atingiu esse valor e as regiões da Madeira e Açores também”, resumiu Baltazar Nunes.

O investigador revelou ainda que o índice de transmissibilidade da covid-19 tem registado um “aumento sistemático” nas últimas semanas, sendo este indicador um dos que terá impacto no avanço, paralisação ou reversão das medidas de desconfinamento.

“Actualmente o valor do R(t) para a média dos últimos cinco dias corresponde a 1,05. Como nota, na última reunião do Infarmed, estava em 0,89 e se olharmos para o último dia em que temos dados, dia 8 de Abril, o R está em 1,09”, explica Baltazar Nunes. O especialista aponta uma “inversão da tendência”, com o aumento dos novos casos de infecção nas últimas semanas.

O que acontece se Portugal chegar à “zona vermelha"?

Quando o primeiro-ministro anunciou, em Março, ao país o plano de desconfinamento para os meses seguintes, alertou prontamente os portugueses de que se forem cruzadas “áreas vermelhas”, a reabertura de lojas, escolas e restaurantes poderia voltar atrás. Ou seja, apenas se Portugal mantiver um controlo efectivo da pandemia, se poderá avançar de uma fase de desconfinamento para a seguinte.

A matriz de risco combina dois indicadores: a média de novos casos a 14 dias, que não deverá ultrapassar os 120 novos casos por 100 mil habitantes, e o índice de transmissibilidade do vírus, o R(t), que idealmente não deverá ultrapassar o 1.

Segundo revelou António Costa, a entrada na “zona vermelha” da matriz de risco poderá levar a um novo encerramento de estabelecimentos e a um regresso às medidas restritivas. “Se chegarmos à zona vermelha, temos de voltar para trás”, resumiu.

Caso o Governo não puxe o “travão de mão” do desconfinamento, a próxima fase, que se prevê que terá início a 19 de Abril, inclui a reabertura do ensino secundário e ensino superior, dos cinemas, teatros, auditórios e salas de espectáculos, das lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação, de todas as lojas e centros comerciais, dos restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de quatro pessoas ou seis em esplanada) até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados, passando também a ser permitidas modalidades desportivas de médio risco, actividade física ao ar livre até seis pessoas, eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e baptizados com 25% de lotação.

Vacinação já mostra influência na redução de óbitos e casos mais graves

O epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge revelou também que a vacinação já teve um impacto directo nos números da pandemia: Baltazar Nunes aponta que a inoculação tem sido fundamental para reduzir o número de internamentos e casos mais graves.

Qual o impacto da vacinação?