O Presidente da República, primeiro-ministro e representantes dos partidos reúnem-se esta terça-feira com peritos de saúde pública, na sede do Infarmed. A reunião de actualização da situação epidemiológica do país arranca às 10h. O Presidente da República ouve os partidos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência até ao final de Abril.