Algarve e Madeira em risco de serem os primeiros com “travão” no desconfinamento

A região do Algarve ultrapassou o limite dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, o limite imposto pelo Governo no plano de desconfinamento apresentado em Março. Este dado foi revelado pelo epidemiologista Baltazar Nunes na reunião de peritos que teve lugar esta terça-feira, na sede do Infarmed.

No gráfico que detalha a incidência regional do vírus, Baltazar Nunes explicou que a região algarvia já está acima do limite, situação que o país poderá atingir nas próximas semanas. Também a Região Autónoma da Madeira já está acima desta meta.

“No país, com este nível de crescimento e taxa próxima de 71 casos por 100 mil habitantes, o tempo para chegar à linha dos 120 está entre duas semanas e um mês. Este mesmo valor pode ser observado na região Norte e no Alentejo, que estão identificadas com uma velocidade de crescimento e taxa de incidência que levarão entre duas semanas e um mês [a atingir] os 120 casos por 100 mil habitantes. A região do Algarve já atingiu esse valor e a região da Madeira também”, resumiu Baltazar Nunes.

Baltazar Nunes diz ainda que Madeira e Açores podem chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes – limiar que dita uma regressão no desconfinamento – nas próximas duas semanas, a manter-se o índice de transmissibilidade do vírus.

De acordo com os dados usados por Baltazar Nunes, o Algarve tem uma incidência a 14 dias de 131 casos por 100 mil habitantes. Na Madeira, a região com maior incidência no país, este valor já atinge os 180,5. Os Açores também se aproximam deste limite, com 118,6.

Como António Costa explicou na apresentação da matriz de risco, o valor de 120 casos por 100 mil habitantes é um dos limites para definir uma suspensão do desconfinamento. Em conjugação com outro indicador, o índice da transmissibilidade do vírus – conhecido por R(t) – será avaliada a segurança na progressão da reabertura de negócios e outras actividades.

Óscar Felgueiras defende cálculo ajustado

O matemático Óscar Felgueiras abordou esta terça-feira as vantagens e desvantagens na medição da “incidência vizinha”. Este conceito prende-se com a medição dos indicadores epidemiológicos dos concelhos limítrofes, no momento da avaliação de risco da pandemia em determinada localidade. Esta abordagem tem como objectivo último perceber se é seguro avançar com o desconfinamento em determinado território.

De acordo com o matemático, é necessário fazer um cálculo ajustado destes indicadores, de modo a traduzir com maior rigor o risco nos concelhos – não sobrevalorizando o impacto do baixo número de casos em pequenas populações, como acontece na medição tradicional da “incidência vizinha”.