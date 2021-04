O Governo deve acolher a proposta dos juízes contra a corrupção

Desenganem-se os que defendem a criminalização do enriquecimento ilícito como a fórmula milagrosa para travar a corrupção. Por duas vezes o Tribunal Constitucional chumbou propostas de lei sobre este tema e, por razões facilmente compreensíveis, chumbará todas as que vierem, entretanto, a nascer. E aqui, ao contrário da polémica tese dos prazos de prescrição de casos de corrupção, não é preciso ser constitucionalista para se reconhecer que a criminalização do enriquecimento ilícito põe em causa os princípios da presunção da inocência e do ónus da prova. Caso para cruzar os braços e dar a luta como perdida? Nada disso, pelo contrário.