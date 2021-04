Rio afasta coligações autárquicas com o Chega nas regiões autónomas

O PSD e o CDS concordaram em afastar o Chega de quaisquer coligações autárquicas pré-eleitorais no continente e o mesmo cenário parece repetir-se nas regiões autónomas. Rui Rio assumiu ser esse o seu desejo já que as estruturas regionais do partido (Açores e Madeira) têm autonomia face ao PSD. Ao mesmo tempo, o CDS também não fará nenhuma coligação autárquica com o partido de André Ventura nos Açores, apurou o PÚBLICO.

O líder do PSD assegurou, nesta terça-feira, que discordaria de eventuais coligações autárquicas pré-eleitorais com o Chega nas regiões autónomas depois de questionado sobre declarações de André Ventura relativas à possibilidade de haver um acordo com os sociais-democratas e os centristas nos Açores.

“Não temos tutela nas regiões autónomas. Aquilo que é desejável é que nas regiões autónomas façam o mesmo que fazemos no continente e fazer o mesmo é não fazer coligações com o Chega”, respondeu o líder social-democrata aos jornalistas à margem de uma conferência de imprensa sobre a pandemia de covid-19.

Rui Rio lembrou que concordou com o apoio parlamentar do Chega ao Governo regional açoriano formado pelo PSD, CDS e PPM após as eleições de Novembro do ano passado.

“No apoio parlamentar, no fim, eu concordei. Se fosse assim [um acordo autárquico] agora eu não concordaria”, reforçou, referindo que o acordo autárquico nacional com o CDS prevê coligações onde os concelhos o desejarem e que está aberto a outros partidos mas não ao Chega. Esta posição foi encarada como bullying político por parte de André Ventura.

O PSD-Madeira e o CDS-Madeira assinam, nesta quarta-feira, um acordo autárquico para a região. Os dois partidos devem concorrer coligados a câmaras municipais onde são oposição.