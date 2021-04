Estas são as melhores fotografias europeias — e há algumas com assinatura portuguesa

Mais de 2600 imagens de 300 fotógrafos de 25 países chegaram às mãos do júri dos Federation of European Photographers (FEP) Awards. E, este domingo, foram divulgadas as fotografias vencedoras nas 12 categorias a concurso. Desde imagens de publicidade e natureza a ilustração e fotojornalismo, os “resultados brilhantes confirmam os standards altos da fotografia europeia”, refere Johan Brouwers, presidente da competição, citado no site.

Entre os premiados, há fotógrafos portugueses: Miguel Ponte foi o vencedor da categoria Casamento; Luís Godinho conseguiu o segundo lugar na categoria Reportagem/Fotojornalismo e Rui Caria o quinto; João Carlos alcançou o nono lugar na categoria Moda e Beleza; Marcos Ribeiro o sexto em Paisagem e Valter Antunes o sétimo também em Casamento. O título de Fotógrafo Profissional Europeu do Ano 2021 foi entregue a Antti Karppinen, da Finlândia, que apresentou fotografias nas categorias Publicidade/Comercial, Ilustração e Belas Artes e Natureza.

Em cada categoria, o primeiro lugar foi entregue a três imagens do mesmo fotógrafo. A fotogaleria mostra uma dessas três premiadas em cada categoria, além das que têm assinatura portuguesa e foram distinguidas no concurso. Vale a pena vê-las.