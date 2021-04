Dormir a sesta no divã do Freud

Canso-me com facilidade de tudo e ainda não me cansei de ti. Nem de reler a Elena Ferrante. Sou obsessiva, vou consumir tudo até me saturar.

Comi um ovo cozido e estiquei-me a reler a Elena Ferrante no sofá. Adormeci por mais de uma hora. Há muito que não acontecia dormir a sesta. Sonhei com a história do livro e com a nossa, tudo misturado, as personagens todas misturadas. Não tarda são horas de ir buscar o meu filho à escola, vou fazer um café forte para ver se desembacio as ideias.