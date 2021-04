União Europeia, quantas divisões? Quando o softpower não é poder nenhum

1. “Nós, europeus, temos de compreender que o soft power por si só não é realmente poder nenhum. Sem capacidades de hard power para apoiar a sua diplomacia faltará à Europa credibilidade e influência. Arriscar-se-á a ser um espectador global, em vez do poderoso actor global que pode ser — e deve ser”. A frase do antigo secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, foi proferida a 6 de Maio de 2013, numa reunião conjunta da Comissão dos Assuntos Externos e da Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu com os presidentes das comissões de defesa e dos negócios estrangeiras dos parlamentos nacionais. Tendo em conta o annus horribilis que a União Europeia está a ter na sua política externa, poderia muito bem ter sido dita após as desastrosas visitas da União Europeia à Rússia e à Turquia. Expuseram uma União débil, incapaz de projectar a sua influência e poder sobre os seus vizinhos no Leste Europeu e no Mediterrâneo Oriental. Pior ainda, mostraram que a Rússia e a Turquia se sentem fortes e confiantes para ignorar as pressões políticas da União Europeia e menosprezá-la publicamente.