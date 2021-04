Johnson & Johnson vai atrasar entrega das vacinas na Europa

A entrega da vacina da Johnson & Johnson vai ser atrasada na Europa, na sequência da recomendação feita pela agência reguladora do medicamento norte-americana, a FDA, de suspensão da administração da vacina. Esta decisão poderá ter um impacto imediato nos planos de vacinação traçados pelos vários países europeus. Portugal receberia mais de 30 mil vacinas esta semana, não sendo para já clara a dimensão deste atraso.

Em comunicado enviado ao PÚBLICO, o grupo diz que as autoridades europeias estão a avaliar de perto os casos que motivaram a recomendação. “Estamos a analisar estes casos com as autoridades de saúde europeias. Proactivamente, tomámos a decisão de atrasar a distribuição da nossa vacina na Europa.”

O grupo explica que a “segurança e bem-estar” das pessoas é a primeira prioridade, defendendo a abertura na comunicação destas informações entre profissionais de saúde e o público.

Foram registados seis casos de pessoas que desenvolveram problemas raros de coágulos sanguíneos após serem inoculadas com a vacina, algo que motivou a recomendação da suspensão do medicamento.