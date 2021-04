The Rock volta a insinuar-se à Casa Branca: “’Se o povo quiser, candidatar-me-ei”

Aos 48 anos, Dwayne “The Rock” Johnson é um dos actores mais bem pagos de Hollywood, além de ser extremamente popular entre os norte-americanos. E, esta segunda-feira, o actor, que começou como lutador profissional, admitiu que concorreria à presidência dos EUA se sentisse que tinha suficiente apoio dos americanos – uma pretensão que já no passado deixara escapar.

“Tenho esse objectivo de unir o nosso país e também sinto que se for essa a vontade do povo, fá-lo-ei”, disse Johnson quando questionado sobre as suas ambições presidenciais numa entrevista transmitida no Today Show.

O ex-wrestler não disse, porém, que partido representaria ou quando poderia lançar uma candidatura à Casa Branca.

Os seus comentários seguiram-se a uma sondagem de opinião online divulgada na semana passada que revelou que cerca de 46% dos americanos considerariam votar em si.

Johnson, conhecido como “The Rock”, a alcunha que usava no ringue, afirmou-se honrado com o resultado da sondagem. No Instagram, porém, o actor brincou com a ideia de um dia chegar à Casa Branca. “Não creio que os nossos pais fundadores alguma vez imaginassem um careca, tatuado, meio-preto, meio-samoano, a beber tequila, a conduzir uma pick-up, de bolsa à cintura a juntar-se ao seu clube — mas, se alguma vez acontecer, seria uma honra servi-lo a si, ao povo”, escreveu.

A acontecer, Johnson, cujo trabalho inclui a franquia de filmes de Jumanji e o programa de televisão Young Rock, juntar-se-ia a uma longa lista de celebridades que se candidataram a um cargo político. Casos do Exterminador Arnold Schwarzenegger, que se tornou governador da Califórnia, o antigo lutador Jesse Ventura, que se tornou governador do Minnesota, e o antigo actor Ronald Reagan, que se tornou Presidente. Sem esquecer claro Donald Trump cuja popularidade foi conquistada com o programa The Apprentice.

Recentemente, Matthew McConaughey (Óscar de melhor actor por O Clube de Dallas) e a ex-campeã olímpica e estrela de reality shows Caitlyn Jenner (ouro na prova de decatlo nos Jogos de 1976, ainda como Bruce Jenner) declararam estar a ponderar candidaturas para governadores no Texas e na Califórnia, respectivamente.