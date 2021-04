J-Lo, H.E.R. and Foo Fighters em concerto para financiar vacinas contra a covid-19

Há um ano, aconteceu o “One World - Together at Home”, que juntou uma série de artistas, a partir das suas casas, como Lady Gaga.

As cantoras Jennifer Lopez e H.E.R. são duas das participantes num espectáculo especial, que será transmitido a nível global, no próximo dia 8 de Maio, com o objectivo de angariar fundos para as vacinas contra a covid-19.

Há um ano, aconteceu o One World - Together at Home (Um Só Mundo: Juntos em Casa), que juntou uma série de artistas, a partir das suas casas, como Lady Gaga. Então foram angariados 118 milhões de euros. Agora, o tema é Vax ao vivo: O Concerto para Reunir o Mundo, que será apresentado pela cantora Selena Gomez e contará também com Foo Fighters e Eddie Vedder, anuncia o Global Citizen, um grupo de defesa internacional que promove este evento.

Com este concerto, a intenção é angariar dinheiro para ajudar a vacinar 27 milhões de profissionais de saúde que actuam na linha de frente da pandemia e também promover o acesso justo e igualitário às vacinas, para todos.

Em comunicado, a Global Citzen anuncia que vai ainda pedir aos governos, grandes empresas e filantropos para invistirem mais de 22 mil milhões de dólares (mais de 18 mil milhões de euros) para comprar dois mil milhões de doses de vacinas, testes e tratamentos para o coronavírus nos países mais pobres.