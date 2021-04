Novo Banco já recebeu o dobro das injecções previstas quando foi vendido

O negociador da venda do Novo Banco ao Lone Star revelou que a previsão inicial era de utilização de “um pouco mais de 1500 milhões de euros” do mecanismo de capital contingente. Comissão Europeia enfraqueceu posição do FdR na gestão do Novo Banco.

O Novo Banco devia ter pedido 1500 milhões de euros ao Fundo de Resolução ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente. Este era o valor esperado aquando da venda em 2017 abaixo dos quase 3000 milhões de euros que já foram pagos. A estimativa foi revelada esta terça-feira por Sérgio Monteiro, que no Banco de Portugal liderou o processo de venda do Novo Banco ao Lone Star.

“A expectativa central naquela altura era de que as perdas dos activos que faziam parte do mecanismo de capital contingente fossem um pouco superiores a 1500 milhões de euros. Se tudo corresse mal do ponto de vista do capital essa era a utilização máxima”, afirmou o ex-secretário de Estado do Governo de Passos Coelho da comissão parlamentar de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução (FdR)

Monteiro, que liderou uma equipa do Banco de Portugal para a venda do banco, disse que “mesmo com perdas de um pouco mais de 1500 milhões de euros não era expectável que a totalidade fosse utilizada porque esperava-se que o requisito de capital baixasse por parte do Banco Central Europeu”. E, portanto, “a utilização máxima possível estava limitada a 1500 milhões de euros”.

Este valor corresponde a cerca de metade do que o Fundo de Resolução já colocou no Novo Banco, onde entraram verbas públicas de quase 3000 milhões de euros até 2020. Já este ano, o Novo Banco voltou a anunciar uma nova chamada de capital de quase 600 milhões de euros, o que praticamente esgota a almofada do mecanismo de capital contingente de 3890 milhões de euros. A utilização da totalidade da almofada fazia parte dos cenários iniciais, mas foi mencionado pelo antigo consultor do banco central como um cenário “extremo”, “com probabilidade baixa”, tal como foi considerado, sem sentido inverso, o de não utilização da almofada.

Sérgio Monteiro acrescentou também que no momento da venda as necessidades de capital estavam “substancialmente” cobertas, e que não era expectável que o mecanismo de capital contingente servisse para cobrir necessidades resultantes dos prejuízos de 2016, que só foram conhecidos depois da venda.

Bruxelas enfraqueceu poderes do Fundo de Resolução

O consultor do Banco de Portugal falou ainda sobre questões relacionadas com a negociação da venda do banco ao Lone Star, reconhecendo que foi por imposição da Comissão Europeia que o Fundo de Resolução acabou por ficar numa posição enfraquecida no que toca à gestão do banco.

“Na negociação, a participação de 25% tinha direito a nomear administradores para o Novo Banco” que teriam “a possibilidade de liderar nos primeiros dois anos os comités de risco e de auditoria na tentativa de prevenir políticas de risco mais aventureiras na concessão de novos empréstimos, na reestruturação de empréstimos existentes e haver alteração de políticas contabilísticas que tivessem impacto negativo no capital do banco”, disse Sérgio Monteiro.

Eram administradores não executivos, com áreas-chave, reconheceu. Isto porque, “havia o risco de ser adoptado um conjunto de decisões que eram contrárias ao interesse do Fundo de Resolução”, admitiu. No entanto, o que ficou fechado nas negociações “não aconteceu por decisão/ requisito da Comissão Europeia”. “Nomeadamente, a Direcção-Geral da Concorrência que se opôs liminarmente à existência de administradores por parte do FdR, dizendo, na prática, que eles exerceriam uma magistratura de influência para que porventura perdas não fossem reconhecidas no sentido de minimizar a probabilidade de utilizar o mecanismo de capital contingente”.