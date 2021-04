Cativações das Finanças chegam à agência que gere as certificações energéticas

A Adene é uma associação de direito privado que é controlada por entidades públicas, mas tem a EDP e a Galp entre os seus associados. Desde 2020, passou a estar incluída no sector das Administrações Públicas e a contar para o cálculo do défice das contas públicas.

É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que tem a EDP e a Galp entre os seus principais associados, mas nem assim escapa ao rigor das Finanças Públicas. A agência foi reclassificada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e a sua “gestão passou a fazer-se pelas regras aplicáveis às empresas públicas reclassificadas”. Na prática, as contas da agência que gere o Sistema Nacional de Certificação Energética (SCE) passaram a estar incluídas nas contas da administração pública e as suas despesas e receitas passaram a contar para o cálculo do défice.