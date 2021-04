Renato Sanches, uma “peça” enviada para restauro

O médio português foi o Golden Boy em 2016 – já depois de ter sido o “joker” de Portugal no Europeu de França –, mas não soube dar o salto para um “tubarão” europeu. Em 2020/21, com 23 anos, apresta-se a ser, novamente, o antigo Renato.

Em 2019, Renato Sanches estava no fundo de um poço que já “engoliu” tantos jogadores: era um jovem que deu um passo audaz para um “tubarão” europeu, mas cuja afirmação foi travada pela forte concorrência e pela incapacidade de gerir o peso da responsabilidade.

Errático no pouco que jogava e desmotivado quando ficava a ver do banco, o internacional português passou três anos a sentir a carreira passar-lhe entre os dedos, depois de ser considerado o Golden Boy do futebol europeu, em 2016.

Agora, em 2021, ainda com apenas 23 anos, Renato Sanches é outro. Deu um passo atrás, num movimento que pode ser metaforizado como um objecto enviado para restauro – com qualidade e “beleza” mostradas no passado, mas necessitado de alguém que lhe fizesse uns retoques, antes de mostrá-lo ao mundo novamente.

Foi isto que, no Lille, o treinador francês Christophe Galtier e o director-desportivo Luís Campos fizeram pelo médio lisboeta. O Bayern de Munique não conseguia fazer de Renato uma opção válida e o Lille era um ambiente perfeito para o “restauro”: um clube de segunda linha da Liga francesa, com exigência mais baixa, mas competitividade, projecção e dimensão europeia, mesmo que na mais modesta Liga Europa.

Renato Sanches foi comprado por cerca de 20 milhões de euros – abaixo do valor de antigamente, como uma qualquer peça para restauro –, mas o investimento do clube francês poderá, em breve, ser rentabilizado em todas as dimensões: já tem sido no campo, com a liderança do campeonato, e poderá ser nos cofres também, com a venda de um dos activos mais cobiçados.

Apesar de ter vendido Nicolas Pépé e Victor Osimhen nos últimos mercados de transferências, recebendo mais de 100 milhões de euros, o clube francês continua com problemas financeiros e deixar sair Renato poderá ser demasiado tentador.

Cópia de Seedorf, dizem os franceses

O médio internacional português, que em 2016 foi o “joker” de Fernando Santos na caminhada do título europeu, já recuperou o lugar na selecção nacional.

O médio tem sido um dos maiores destaques do surpreendente líder da Liga francesa. Para muitos, tem sido mesmo o grande destaque do campeonato. Agressivo na recuperação, potente na condução da bola, como sempre foi, Renato tem evoluído de forma clara no passe e na tomada de decisão.

As estatísticas comprovam-no. Segundo dados do site FBREF, Renato Sanches está com percentagens de passe acima da média de carreira em todos os tipos (curto, médio e longo). Também os passes com progressão no terreno (quase sete por jogo) estão bem acima da média de carreira. E, num jogador que falhava sobretudo nestes campos, era esta a evolução que faltava.

A France Football colocou-o no “onze” ideal das dez primeiras jornadas da Ligue 1, menção à qual juntou uma pergunta aos internautas. “Renato tem sido o melhor jogador da Ligue 1?”. 66% dos votantes responderam que sim, possivelmente impressionados pelos desempenhos do jogador na Liga Europa, sobretudo num jogo frente ao AC Milan, em Novembro.

Renato não marcou e nem sequer fez uma assistência, mas foi o “rei” da formação francesa. “Nesta noite, Renato Sanches despertou-nos as recordações de Seedorf, fazendo uma cópia perfeita do estilo do ilustre médio que passou pelo Real Madrid. Nunca entrou em pânico com a bola nos pés e brilhou pela sua capacidade de orientar o jogo da equipa. Nunca parou de pedir a bola em frente da defesa”, pôde ler-se na France Football.

Também em Espanha se tem falado do português, num extenso artigo em que o AS fala da ressurreição de Renato. “O Golden Boy de 2016 recuperou o seu melhor nível e voltou a deslumbrar em França depois de quatro temporadas de calvário desde que deixou o Benfica. Reencontrou o seu futebol e é uma das peças chaves da grande temporada do Lille, de tal forma que também já recuperou o lugar na seleção de Portugal”, escreve o jornal espanhol.

A caminho de outro “tubarão”?

Já comparado pela imprensa gaulesa a Clarence Seedorf, Renato tem mostrado o que, em 2016, levou o Bayern a pagar 35 milhões ao Benfica.

Os desempenhos já justificam rumores segundo os quais o Wolverhampton quer contratar Renato Sanches, mas não é o único. O PSG está, diz a imprensa gaulesa, de olho no jogador, bem como o Liverpool, à procura de um médio com características semelhantes a Georginio Wijnaldum, na porta de saída do clube.

Ambicioso e com muita auto-confiança, como já deixou claro em várias entrevistas, o jogador português teria, nos “reds”, a oportunidade de mostrar que, na modesta passagem pelo Swansea, em 2017/18, os ingleses não viram bem o que ali estava. E essa seria uma motivação tremenda para o médio puxar dos galões e do orgulho próprio.

Depois do falhanço total no Bayern, o médio teria a oportunidade de mostrar, noutro “tubarão”, que também os alemães não viram bem o que ali estava. Aos 23 anos, vai bem a tempo.