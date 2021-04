FC Porto afastado pelo Chelsea da Liga dos Campeões

Os “dragões” precisavam de recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas apenas conseguiram marcar aos londrinos no período de descontos.

Um grande golo, candidato a melhor do ano, não chegou para o FC Porto garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sérgio Conceição optou por não correr grandes riscos ofensivos durante quase toda a partida e a estratégia do técnico portista acabou por beneficiar os londrinos.

Num jogo quase sempre “cinzento”, os “dragões” conseguiram uma vitória (1-0), mérito de um grande golo de Taremi no período de descontos, mas o triunfo do Chelsea há uma semana, por 2-0, garante aos londrinos um lugar entre as quatro melhores equipas da Champions 2020/21.