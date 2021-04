Terça, na TV: Dafoe como Van Gogh, DiCaprio na pele do lobo e Pastelaria para Todos

CINEMA

O Caminho do Poder

AXN Movies, 14h03

Louisiana, anos 1950. Willie Stark é um político populista que vence as eleições para Governador prometendo atacar a corrupção e apoiar as classes sociais mais desfavorecidas. Porém, há-de afundar-se nela e no seu próprio lodo. Baseado no premiado romance de Robert Penn Warren (já adaptado por Robert Rossen em 1949), é dirigido por Steven Zaillian e conta com Sean Penn, Jude Law, Anthony Hopkins, Kate Winslet e James Gandolfini.

A Troca das Princesas

TVCine Edition, 22h

A troca das princesas orquestrada em 1721 por Filipe II, Duque d’Orleães e conhecido como o Regente de França, é o foco desta obra histórica, baseada no romance homónimo de Chantal Thomas, editado em 2013. Foi nomeada para o César de melhor filme estrangeiro.

O Lobo de Wall Street

Nos Studios, 22h35

O jovem corretor Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) encontra na bolsa de Nova Iorque o palco ideal para a sua ambição. Tendo como alvo os investidores de Wall Street, envereda por todo o tipo de esquemas, legais ou não, que lhe alimentem a sofreguidão de poder, dinheiro, droga, sexo, corrupção e excessos. Por mais milhões que acumule, nunca são suficientes. Belfort é insaciável. É por isso que lhe chamam “o lobo”. Mas até um predador astuto pode ser apanhado. Baseado numa história real, contada pelo próprio Belfort no livro de memórias homónimo, O Lobo de Wall Street esteve nomeado para cinco Óscares: melhor filme, actor principal (DiCaprio), actor secundário (Jonah Hill), realização (Martin Scorcese) e argumento adaptado (Terrence Winter).

À Porta da Eternidade

RTP, 1h

Realizado por Julian Schnabel, segundo um argumento seu, de Louise Kugelberg e de Jean-Claude Carrière, um drama biográfico sobre os últimos anos de vida do pintor holandês Vincent Van Gogh, uma das figuras mais emblemáticas da história da arte ocidental. Willem Dafoe assume o papel principal, numa prestação que lhe valeu a nomeação para o Globo de Ouro e o Óscar na categoria de melhor actor. Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner e Niels Arestrup juntam-se ao elenco.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões

TVI, 20h

Directo. Chelsea e Porto reencontram-se para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, onde há menos de uma semana os “dragões” – que jogavam em casa (emprestada) – perderam a primeira ronda por duas bolas a zero. O árbitro francês Clément Turpin dirige a partida.

DOCUMENTÁRIOS

4 Caminhos para Fátima

RTP2, 13h27

A um mês da celebração do 104.º aniversário das aparições de Fátima, a estação pública repõe uma série de quatro documentários que oferecem diferentes perspectivas sobre o fenómeno, o santuário e os peregrinos. A Fé Que nos Salva, de Jorge Pelicano, abre hoje o caminho, com a história de uma família cuja fé foi abalada tragicamente pela perda do filho mais novo, precisamente durante uma peregrinação. Amanhã é a vez de Aritmética da Salvação, de Rita Nunes, um estudo do conceito de promessa, apoiado em entrevistas a personalidades de diversas áreas. Segue-se, na quinta-feira, Fátima Lda, um trabalho de Miguel Gonçalves centrado na recepção ao Papa no centenário das aparições (em 2017) e na importância religiosa, turística e comercial do santuário. A série fecha na segunda-feira com Fátimas, de Inês Gil, acerca da relação que mulheres de diferentes gerações têm com o nome que lhes foi dado por terem nascido a 13 de Maio.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, 9h

Estreia. O jovem mestre pasteleiro Carlos Fernandes é o anfitrião desta nova produção do canal. Tendo como base a sua experiência profissional – passou pelo Vista (Portimão), o Loco (Lisboa) e restaurantes do chef basco Martín Berasategui –, ensina “receitas básicas para quem quer dar o primeiro passo na pastelaria, mesmo que tenha medo de falhar”, garante. Ao longo de 22 episódios, “veremos receitas óptimas para entreter as crianças, outras mais complexas, para surpreender, e algumas que poderão ser exploradas por profissionais nas suas criações”, acrescenta.