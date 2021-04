Obra de Paula Rego vai a leilão com estimativa de 1,2 milhões de euros

A obra The Aunt (Nada), da pintora portuguesa Paula Rego, vai ser leiloada pela Phillips, em Londres, na quinta-feira, estimando-se que venha a ser vendido por um valor entre 800 mil e 1,2 milhões de libras (entre 922 mil e 1,4 milhões de euros).

Com cerca de 1,80 por 1,20 metros, esta pintura, feita a pastel sobre papel em 2006, integra um conjunto de 35 lotes de arte contemporânea que vai ser posto à venda na quinta-feira, anuncia a leiloeira no seu site.

Ao longo da carreira, Paula Rego tem vindo a construir uma linguagem visual que combina referências literárias saídas sobretudo de obras dos séculos XIX e XX com elementos autobiográficos. É o caso da pintura que vai a leilão, que espelha a estética de uma época passada e retrata uma cena inspirada no romance Nada, da escritora espanhola Carmen Laforet, publicado originalmente em 1945 e depois traduzido para inglês em meados dos anos 2000, sendo esta última a versão que Paula Rego leu.

Foto The Aunt (Nada) é uma obra inspirada num romance da espanhola Carmen Laforet DR

O livro conta a história de uma menina órfã, Andrea, que vai viver para casa de uma tia em Barcelona, cidade onde descobrirá um mundo muito diferente do seu, feito de personagens ambíguas e conturbadas que vivem, numa humilhante pobreza, os anos cruéis da ocupação franquista.

A família de Andrea é, como Paula Rego descreve, “a família mais disfuncional [...] e pobre. A tia é uma mulher difícil e uma figura de autoridade, mas é também vulnerável porque tem um caso com um homem casado”.

Ultrapassando os contornos específicos do romance de Laforet, Paula Rego recorreu às suas experiências vividas em Portugal e, posteriormente, em Londres, cidade onde se fixou no começo dos anos 1950 para estudar na prestigiada Slade School of Fine Art, para executar The Aunt (Nada). Embora não seja autobiográfica, esta pintura está, como muitas outras obras da artista, enraizada em memórias pessoais.

Esta obra foi incluída na retrospectiva da artista que viajou do Museu Rainha Sofia, em Madrid, para o Museu Nacional das Mulheres nas Artes, em Washington, em 2007-2008.

Em Junho deste ano, Paula Rego vai voltar a chamar a atenção do público devido a mais uma exposição monográfica, desta vez na londrina Tate Britain, lembra ainda a leiloeira.

Em Julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido - Victor Willing, também ele artista, faleceu em 1988 - foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo um recorde para a artista portuguesa. Uma outra obra da pintora, Looking Out (1997), com uma estimativa entre 707 mil e 989 mil euros, foi arrematado no mesmo leilão por quase 1,4 milhões de euros.