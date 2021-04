Foram elas que inventaram os clubes de leitura. E com isso revolucionaram as suas vidas

Há mais de um século, muito antes dos clubes do livro actuais, alguns dirigidos por nomes como Oprah Winfrey e Reese Witherspoon, as mulheres já tinham descoberto como se envolver com a literatura, apesar de estarem excluídas dos clubes filosóficos e das universidades.

O ponto de encontro não era importante desde que tivessem um novo livro entre mãos (e, já agora, algum sossego). Podia ser uma sala de aula vazia, o quarto dos fundos numa livraria, a casa de amigos ou até a fábrica onde trabalhavam. O que as mulheres queriam era ler e discutir o que liam. Foi assim que nasceram os primeiros grupos literários norte-americanos, entre o final do século XVIII e o início do século XIX — precursores dos actuais clubes do livro.