Um FITEI híbrido para ser visto nos palcos e nos ecrãs

Depois do interregno imposto pela pandemia, o FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica regressa na primeira quinzena de Maio com uma 44.ª edição que traz sete estreias absolutas e outras tantas estreias nacionais e que aposta num modelo híbrido, com espectáculos presenciais e apresentações on line, estas últimas através de uma nova e pioneira plataforma de streaming: a FITEI digital.