Uma conversa entre gerações para pensar a forma como habitamos

Na forma de trios e alguns duetos, a exposição Em Casa compõe um conjunto de diálogos que nos interrogam sobre o sentido e a experiência de viver numa habitação. Com as ideias e as visões dos arquitectos, a partir da colecção do Museu Nacional das Artes do Século (MAXXI) de Roma e com um selecção de exemplos da arquitectura portuguesa. Até Setembro de 2021, na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém.