O que acontece com o mundo acontece na Bienal’21 Fotografia do Porto

De 14 de Maio a 27 de Junho, a Bienal'21 Fotografia do Porto, organizada pela plataforma Ci.CLO, estará de volta para a sua segunda edição. Ao todo, são 46 artistas, tanto portugueses quanto estrangeiros, escolhidos por 15 curadores e espalhados por 19 exposições a decorrer entre 15 espaços da Baixa do Porto e um espaço em Lisboa, a que se juntam uma intensa presença online, eventos paralelos e residências artísticas – tudo de entrada livre. Depois da primeira edição, em 2019, dedicada aos temas da adaptação e da transição, a bienal decorrerá agora à volta do mote “O que acontece com o mundo acontece connosco”.