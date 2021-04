Portugal regista 271 casos de covid-19 e duas mortes. O R(t) sobe para 1,04

O país registou no domingo 271 casos de infecção por covid-19 e duas mortes provocadas pelo vírus SARS-CoV-2, mostra o boletim epidemiológico diário publicado pela Direcção-Geral da Saúde esta segunda-feira. Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 827.765 casos e 16.918 óbitos.

O número de internamentos no domingo sofreu um aumento: há 479 pacientes a receberem cuidados médicos no combate à infecção. Deste número, 119 estão em unidades de cuidados intensivos, com o número de casos mais graves a subir (mais seis) em relação ao número divulgado no sábado.

Relativamente à matriz de risco que norteia a evolução do plano de desconfinamento, Portugal vê novamente crescer o índice de transmissibilidade do vírus, aproximando o país da zona amarela. O R(t) nacional é agora de 1,04, uma ligeira subida face à mais recente avaliação deste indicador, realizada na sexta-feira. A incidência nacional fixa-se nos 70 casos por 100 mil habitantes.

Nota de correcção: o número de novos casos no país no domingo foi de 271 e não de 219, como noticiado no título desta notícia. O erro foi corrigido logo após a publicação.