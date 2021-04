Natalidade em queda: no primeiro trimestre deste ano nasceram quase menos três mil bebés

Sem surpresas, a natalidade começou a descer a pique em Portugal. Nos primeiros três meses deste ano, nasceram apenas 18.226 bebés, segundo os “dados do teste do pezinho”, divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde dr. Ricardo Jorge (Insa), no âmbito do Programa de Rastreio Neonatal. São menos 2898 bebés do que em igual período do ano passado, cujo primeiro trimestre evidenciara já também uma ligeira descida comparativamente com o período homólogo do ano anterior.