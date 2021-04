Entrega ao domicílio do cartão do cidadão veio para ficar

A medida existe desde Setembro em alguns locais em Portugal. No estrangeiro, apenas Londres e Manchester, no Reino Unido, disponibilizam o serviço.

A possibilidade de pedir a entrega ao domicílio do cartão do cidadão renovado foi lançada em Setembro de 2020 em resposta à pandemia, mas vai transformar-se numa medida definitiva, anunciou esta segunda-feira a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso.

“Nós estávamos com um aglomerado de cartões [por entregar – eram 150 mil cartões – os quais] não conseguíamos fazer chegar aos cidadãos. Com essa medida, conseguimos recuperar”, disse a governante numa entrevista à RTP Internacional. “Verificámos que esta era uma solução que ia muito ao encontro daquilo que os cidadãos mais desejavam.”

​Desde que entrou em vigor, há pouco mais de seis meses, foram entregues 350 mil cartões ao domicílio, disse ainda Anabela Pedroso. Este é um serviço pago, e demora entre um mês a um mês e meio a ser concluído.

A secretária de Estado disse que “esta medida tem sentido e vai continuar a fazer sentido”, enquanto o ciclo de vida do cartão do cidadão for de cinco anos, ou seja, até 2022, já que a validade de dez anos foi introduzida em 2017. A partir de 2022, o documento passa a ter um ciclo de dez anos, disse, sugerindo que a medida poderá vir a ser revista.

Quem tem mais de 25 anos e não precise de fazer nenhuma alteração dos dados (como morada ou estado civil) pode pedir o envio ao domicílio se estiver num local em Portugal ou no estrangeiro, desde o início de Março, nas cidades onde esse serviço esteja disponível — até agora apenas Londres e Manchester, onde o pedido é feito através dos respectivos consulados.

Também à RTP, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, afirmou que o consulado de Portugal em Paris deverá ser o próximo a proporcionar este serviço.