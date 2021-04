“O RSI tem de ser revisto para aumentar a sua eficácia no combate à pobreza”

A actual crise veio evidenciar a necessidade de se alargar a abrangência dos mecanismos de protecção social, de forma a trazer para a economia formal todos os que, como os feirantes, por exemplo, têm uma relação muito ténue com o mercado de trabalho oficial. O aviso parte do investigador do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, Carlos Farinha Rodrigues, que integra a comissão de coordenação responsável pela proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. A redefinição do Rendimento Social de Inserção (RSI) e a aproximação dos seus valores aos 540 euros que marcam a linha de pobreza em Portugal fazem parte das propostas já entregues à tutela.