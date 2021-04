Vladimiro Feliz vai apostar em política de proximidade

Primeira iniciativa do candidato do PSD à Câmara do Porto foi reunir-se com bispo do Porto.

A primeira iniciativa de Vladimiro Feliz depois de ter sido apresentado como candidato do PSD à Câmara do Porto foi visitar o Paço Episcopal e reunir-se com o bispo do Porto, D. Manuel Lima. Durante a campanha, a candidatura social-democrata promete implementar uma política de proximidade.

“A Câmara do Porto deve ser um pólo dinamizador que, no respeito da autonomia das instituições da sociedade civil deve cooperar com as mesmas, com o intuito de promover uma cidade transversal, onde seja adequado viver, estudar, trabalhar e envelhecer”, defendeu o candidato no rescaldo da reunião com o bispo do Porto.

Num comunicado à imprensa, Vladimiro Feliz assumiu que a conversa com o bispo do Porto “abordou temas que constituem preocupações comuns, no plano de acção de ambos, como sejam a área social, a educação, a arte e o património, com a sua ligação ao sector do turismo e à economia”.

O diálogo entre os dois homens, o político e o religioso, deteve-se na crise social e económica provocada pela pandemia e abordou concretamente a questão das pessoas em situação de sem-abrigo, que “têm vindo a aumentar substancialmente, e a necessidade de as instituições se articularem para ajudar todas estas pessoas”.

Além disso, os dois também trocaram ideias sobre as preocupações comuns em matéria de educação, um área em que a candidatura destacou o papel relevante da Igreja, “como forma de promoção do elevador social, na geração de novas oportunidades para os jovens de hoje e os adultos de amanhã”.