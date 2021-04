Assembleia da República debate Programa de Estabilidade no dia 29

Governo apresenta documento com as perspectivas económco-financeiras até 2025 até esta quinta-feira.

O Governo entrega na Assembleia da República até quinta-feira o Programa de Estabilidade 2021-2025, que será discutido em plenário a 29 de Abril. Já as propostas de lei sobre a defesa nacional vão ser debatidas a 12 de Maio.

A última reunião da conferência de líderes agendou a discussão do Programa de Estabilidade, que inscreve as perspectivas económico-financeiras até 2015, para 29 de Abril e permitiu que os partidos apresentem resoluções sobre o documento até uma semana antes, a 22. O prazo foi alargado por se considerar que a data determinada pelo regimento (que neste caso seria até a passada sexta-feira) não era possível de cumprir, uma situação que os grupos parlamentares reconhecem estar a acontecer desde as recentes alterações às regras internas.

O Programa de Estabilidade é o primeiro do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, já que no ano passado ainda era Mário Centeno o titular da pasta. O documento, que é enviado para a comissão europeia, deverá incluir uma revisão em alta do défice e em baixa do cenário macroeconómico devido à pandemia de covid-19, segundo a agência Lusa. Apesar de não ser votado no Parlamento, as bancadas costumam apresentar projectos de resolução sobre o documento, que são sujeitos a votação, o que permite fazer leituras políticas.

Em relação às propostas do Governo sobre a defesa nacional e a lei de bases de organização das Forças Armadas, o debate na generalidade ficou marcado para dia 12 de Maio. O Governo, através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, pretendia que o agendamento fosse ainda em Abril mas o PSD protestou dado que as propostas ainda não tinham dado entrada no dia da reunião, na passada quarta-feira.

Ainda foi ponderada uma sessão extraordinária para este debate mas o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues disse desconhecer a evolução da pandemia e apontou a data de 12 de Maio.

Ferro Rodrigues lembrou ainda às direcções dos grupos parlamentares que é preciso decidir o agendamento da reapreciação do diploma que despenaliza a eutanásia, vetado por inconstitucionalidade, e que aguardava “indicações” das bancadas sobre isso. A súmula da conferência de líderes não refere se algum outro deputado se pronunciou sobre o assunto.