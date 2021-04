Com receio de voltar ao “normal”? Um guia para facilitar o regresso

O fim do confinamento parece mais próximo do que nunca, com muitos estados norte-americanos a oferecerem vacinas a qualquer pessoa com mais de 16 anos. Os estudantes estão a regressar à aprendizagem presencial e algumas empresas começam a falar em levar de volta os funcionários para os escritórios. Joe Biden disse que, até 4 de Julho, os Estados Unidos irão parecer-se com algo como o “normal”.