Tiroteio numa escola no Tennessee faz vários feridos incluindo um agente da polícia

Entre as múltiplas vítimas do tiroteio numa escola secundária no Tennessee, encontra-se um agente da polícia do Departamento de Koxville.

Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio na Escola Secundária de Austin-East Magnet em Knoxville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, avançou a Agência Reuters esta segunda-feira.

Entre os feridos, na grande maioria estudantes, encontra-se num agente da polícia do Departamento da Polícia de Knoxville, confirmaram as autoridades numa publicação na conta oficial do Twitter. A polícia pediu para que os cerca de 180 mil habitantes evitassem a zona.

Os jovens foram isolados “num confinamento restrito” dentro do edifício e os pais foram enviados para a parte traseira para os irem recolher, avançou a agência de notícias AFP. Vários agentes da polícia e equipas de bombeiros reuniram-se junto à escola, segundo mostraram imagens transmitidas por canais de televisão locais.

“O edifício da escola está seguro e os estudantes que não foram envolvidos no incidente já estão com as suas famílias”, disse Bob Thomas, superintendente do Agrupamento de Escolas de Knox, numa publicação na mesma rede social, esta segunda-feira.

Bob Thomas acrescentou que as autoridades estão ainda a averiguar o sucedido e que darão mais informações posteriormente.

“Os tiroteios em escolas têm sido um flagelo recorrente nos Estados Unidos desde o massacre em Columbine, no Colorado, em Abril de 1999. Considerando este fenómeno uma “epidemia”, o presidente dos EUA, Joe Biden divulgou na semana passada medidas direccionadas para limitar a proliferação de armas de fogo naquele país”.