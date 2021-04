Depois de George Floyd, polícia do Minnesota responde pela morte de Daunte Wright

Um jovem afro-americano de 20 anos morreu após um encontro com a polícia no estado norte-americano do Minnesota, na tarde de domingo, a poucos quilómetros do tribunal onde decorre o julgamento do homicídio de George Floyd.

As autoridades da cidade de Brooklyn Center – 15 quilómetros a norte de Mineápolis – decretaram o recolher obrigatório até à madrugada desta segunda-feira, na sequência de confrontos entre a polícia antimotim e centenas de manifestantes.

“O recolher obrigatório vai estar em vigor até às 6h [12h em Portugal continental]. Queremos garantir a segurança de todas as pessoas. Por favor, regressem a casa”, disse o presidente da câmara de Brooklyn Center, Mike Elliott.

O governador do Minnesota, Tim Waltz, disse que está a acompanhar a situação e lamentou “mais uma vida de um homem negro tirada pelas forças de segurança”, quase um ano depois de a morte de George Floyd, em Mineápolis, ter suscitado os maiores protestos anti-racismo e contra a violência policial nos EUA desde a década de 1960.

"Pretexto"

O caso aconteceu às 14h de domingo, quando a polícia mandou parar o veículo de Daunte Wright, em Broklyn Center, por uma violação das regras de trânsito.

Segundo a mãe de Wright, o jovem foi mandado parar por circular no automóvel com um objecto pendurado no espelho retrovisor – uma infracção no estado do Minnesota que, segundo a organização de defesa dos direitos civis ACLU, é usada como “um pretexto para mandar parar jovens negros”.

De acordo com a polícia de Brooklyn Center, os agentes determinaram no local que havia um mandado de captura em nome de Daunte Wright, por motivos não especificados.

Num comunicado, a ACLU avança que o mandado “parece ser referente a um delito sem especial gravidade”, o que pode incluir o desconhecimento de uma ordem inicial para comparecer em tribunal.

Ainda de acordo com a polícia, Daunte Wright recebeu ordem de detenção por causa do mandado que estava em seu nome, mas voltou a entrar no automóvel. Um dos agentes disparou e atingiu Wright, que ainda conduziu durante uma curta distância até se envolver num acidente com outro veículo. O óbito foi declarado no local do acidente.

A mãe de Daunte Wright, Katie Wright, disse aos jornalistas que estava ao telefone com o filho quando tudo aconteceu.

“Ouvi uma pequena luta e depois ouvi um polícia a dizer ‘Daunte, não corras’ e ‘larga o telefone’, e depois a chamada caiu”, disse Katie Wright. “Um minuto depois, voltei a telefonar e a namorada dele atendeu – ela ia no lugar do passageiro – e disse que ele tinha sido abatido. Virou o telefone para o lugar do condutor e vi o meu filho sem vida.”

A polícia de Brooklyn Center não avançou mais pormenores sobre o caso. Segundo os jornais locais, é provável que tudo tenha sido captado pelas imagens das câmaras de vigilância dos agentes e do carro-patrulha.

Protestos e recolher obrigatório

Depois da notícia da morte de Daunte Wright, centenas de pessoas juntaram-se para protestarem no cruzamento onde a polícia disparou contra o jovem. Nos vídeos partilhados nas redes sociais vêem-se alguns manifestantes a saltarem em cima de um carro-patrulha perante o avanço da polícia antimotim.

Mais tarde, ao início da noite, os protestos concentraram-se em frente à esquadra principal de Brooklyn Center. Nas horas seguintes, até à declaração do recolher obrigatório, a polícia usou gás lacrimogéneo para manter os manifestantes afastados do edifício. Foram também registados alguns assaltos a estabelecimentos comerciais.

A morte de Daunte Wright acontece poucas horas antes do arranque da terceira semana do julgamento de Derek Chauvin, o agente da polícia de Mineápolis acusado de matar George Floyd.