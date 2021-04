Empresas desafiam Trump e o Partido Republicano contra reforma das leis eleitorais

Mais de 100 empresários e gestores norte-americanos admitem cancelar apoio financeiro a candidatos republicanos e suspender investimentos no estado da Georgia, onde foram aprovadas restrições ao acesso ao voto.

Os presidentes de mais de 100 empresas norte-americanas reuniram-se no fim-de-semana, por videoconferência, para coordenarem uma possível reacção em bloco às novas leis eleitorais do estado da Georgia, onde o Partido Republicano é acusado de impor barreiras aos eleitores negros para contrariar as recentes derrotas dos seus candidatos.