Anti-semitismo online cresceu com a pandemia

Os confinamentos em muitos países levaram a uma diminuição de ataques físicos contra judeus, mas as acções de vandalismo em cemitérios ou sinagogas mantiveram-se no ano de 2020, segundo um relatório sobre anti-semitismo do Centro Kantor para o Estudo de Judeus Europeus Contemporâneos da Universidade de Telavive que analisa dados de 40 países.