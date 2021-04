Afinal, a UE quer ou não expandir-se? Isabel Santos e Paulo Rangel em conversa sobre o alargamento da União

No episódio n.º 7 do podcast Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva modera uma conversa com os eurodeputados Isabel Santos, do Partido Socialista, e Paulo Rangel, do PSD, para reflectir sobre o processo de alargamento da UE.

Actualmente são cinco os países com o estatuto de candidatos à entrada na UE: a Albânia, a Macedónia do Norte, o Montenegro, a Sérvia e Turquia. Existem ainda outros dois potenciais candidatos, a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo.

Deixamos ainda algumas sugestões para ver e ouvir falar sobre a Europa. Que tal olhar o mundo a partir do cinema do Leste europeu? Na plataforma Filmin, encontra colecções como a Matrioskars ou a colecção Muros. Na plataforma Mubi, mais dedicada a filmes de culto, espreite a lista de sugestões sobre o fabuloso mundo do cinema da Europa de Leste. Se prefere algo mais leve, a Netflix também tem uma secção dedicada a filmes e séries do Leste europeu.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.