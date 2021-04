Perguntaram aos “bairros” o que faziam se tivessem dinheiro. Eles responderam com criatividade

Programa Bairros Saudáveis só tem orçamento para financiar 30% dos projectos que se candidataram. Helena Roseta defende continuidade do programa com financiamento do PRR.

Termina a 19 de Abril o prazo de reclamações concedido aos proponentes das 774 candidaturas que deram entrada no programa Bairros Saudáveis. Só depois desse prazo é que será possível perceber se mantêm o direito a financiamento os 232 projectos que, de acordo com a primeira avaliação do júri, irão esgotar os 10 milhões de euros com que o programa foi criado.