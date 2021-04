Hospital de Vila Franca de Xira muda de mãos em Junho mas ainda não se sabe como

A gestão do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) regressa, já no próximo dia 1 de Junho, à responsabilidade directa do Estado, com a extinção do contrato de parceria público-privada (PPP) que entregou a administração da unidade a uma empresa do Grupo Mello. O processo está, no entanto, a gerar bastante preocupação na região servida pelo hospital, até porque não há, ainda, informação sobre a forma como será feita a transição e não se conhecem os futuros responsáveis pela gestão.