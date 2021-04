Festival Jardins Abertos regressa a Lisboa em Maio

A 7ª edição do festival, que abre gratuitamente os portões dos jardins de Lisboa, vai ocorrer durante dois fins-de-semana do próximo mês de Maio.

A 7ª edição do festival que dá a conhecer os “jardins mais bonitos da cidade de Lisboa” volta a acontecer, mesmo em ano de pandemia. “Em 2021, a Primavera, alheia ao estado do mundo, decide uma vez mais presentear-nos com o seu teatro da floração”, lê-se no comunicado enviado à imprensa pela organização do festival Jardins Abertos.

A edição do festival conta, este ano, com um formato presencial e virtual, “permitindo que os jardins do festival se estendam a todas as casas” e realiza-se nos dois últimos fins-de-semana do mês de Maio (22/23 e 29/30 de Maio).

Em contexto de pandemia, a organização esclarece que o modelo de visita dos jardins e de participação nas actividades irão respeitar todas as normas e orientações da Direcção-Geral de Saúde, em vigor à data da realização do festival. “Porque a primavera continua, e não queremos que nos passe ao lado, a equipa do Jardins Abertos convida à participação segura de todos”, sublinham os responsáveis do projecto.

O festival acontece em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa e com o alto patrocínio do Presidente da República, desde 2017, e pretende “promover um evento gratuito com visitas a jardins únicos da cidade e várias actividades de jardinagem, sustentabilidade e consciencialização ambiental, estimulando a relação positiva com a natureza em contexto urbano”.

Os dois fins-de-semana terão visitas livres a jardins públicos e privados, visitas e percursos guiados, exposições, conversas e oficinas para toda a família. Além disso, a nova edição contará ainda com “dois jardins secretos que vão ser abertos pela primeira vez no contexto do festival”. Para manter o secretismo, as visitas a estes jardins funcionarão com inscrição prévia e as suas localizações serão relevadas apenas horas antes da visita.

A organização adiantou ainda que a programação completa do festival será divulgada dia 3 de Maio no site do projecto. Até à divulgação, as redes sociais do festival serão utilizadas para partilhar “as novidades para a Primavera de 2021”.

De acordo com dados da organização, o projecto começou há quatro anos contando com cerca de 80 participantes. Porém, no último ano, o crescimento foi notório e contou com mais de 200.000 participações. As expectativas são as melhores para o festival que celebrará a Primavera neste ano de 2021.