O futuro da União Europeia vai passar pelo alargamento até aos Balcãs?

Critérios para integrar a UE

Nos anos 50 do século passado, a Europa, na ressaca do pós-Segunda Guerra, estava decidida a evitar mais conflitos. Nessa altura, a França propôs a criação de um exército comum que integrasse as futuras unidades militares da Alemanha, mas a iniciativa acabou por não ir avante. Foi nesse contexto que, em 1952, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália e Alemanha criaram a Comunidade Económica do Carvão e do Aço (CECA), que estabelecia um mercado livre para a circulação de carvão, ferro e aço. A CECA seria base para a criação da Comunidade Económica Europeia, em 1957, que viria a mudar de nome para União Europeia (UE) em 1993. Também em 1993 foram definidos os Critérios de Copenhaga que estabeleceram as exigências ainda em vigor para a adesão de novos países à UE.

Critérios Políticos

Instituições que garantam a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e o respeito pelas minorias Critérios Económicos Garantir a existência de uma economia de mercado Critérios Comunitários Assegurar a aplicação da legislação europeia e o cumprimento das metas da união política, económica e monetária

A evolução da União Europeia: as adesões 1957 Criação da Comunidade Ecónomica Europeia

Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos 19 de Março de 1958 A Assembleia Parlamentar Europeia, composta por 142 membros, reuniu pela primeira vez em 19 de Março de 1958, em Estrasburgo. A denominação foi alterada para Parlamento Europeu, em 30 de Março de 1962 1972 O Conselho da Europa adopta como hino a 9.ª sinfonia de Beethoven, Hino da Alegria , que na música é considerado um tema que expressa os ideais de liberdade, paz e solidariedade. É tocado só instrumental, sem letra 1973 Novas adesões Países já aderentes

Primeiro alargamento: Dinamarca, República da Irlanda e Reino Unido juntam-se à CEE, alargando o número de membros para nove 1981 Grécia adere à CEE, tornando-se o 10.º país-membro 12 de Junho de 1985 Assinatura dos tratados de adesão de Portugal e Espanha 1986 Em 1 de Janeiro de 1986 Portugal e Espanha são formalmente membros da CEE 1993 Criação da União Europeia 1995 Novo alargamento: Áustria, Finlândia e Suécia juntam-se à UE, que passa a ter 15 membros 2004 Entra em vigor o tratado para o maior alargamento de sempre, com dez países: República de Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia 2007 Entrada da Roménia e da Bulgária eleva número de Estados-membros para 27 e línguas oficiais para 23 2013 Croácia entra na UE, que chega a 28 Estados-membros 2020 Saída do Reino Unido

Situação actual

Os países recebem o estatuto de candidatos quando já se encontram numa fase de transferência da legislação europeia para o direito nacional. São considerados países candidatos potenciais aqueles que já demonstraram intenção de pertencer à UE, mas que ainda não cumpriram com as exigências obrigatórias.

Países da UE Países que integram a zona euro Países candidatos Potenciais candidatos

Evolução da população da UE

No início da UE os seis países fundadores registavam um total de 167 milhões de habitantes, actualmente a UE tem cerca de 450 milhões

População Mundial

Em %