As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente é o último livro da farmacêutica Alexandra Vasconcelos.

Depois de ter escrito O Poder do Jejum Intermitente, Alexandra Vasconcelos regressa com As Receitas que permitem cumprir este tipo de proposta. O objectivo não é o de perder peso, embora também possa fazê-lo com estas receitas, mas viver e envelhecer de maneira saudável.​ Ao longo desta semana, publicamos três receitas. A primeira é este Batido verde cetogénico em que pode substituir a bebida de coco por outra bebida vegetal de outras oleaginosas, como por exemplo bebida de amêndoa, ou por água de coco ou apenas por chá ou água. Se cortar o jejum com o batido, convém não colocar bebidas de cereais e certificar-se se a bebida de oleaginosas de compra contém algum açúcar adicionado.

Batido verde cetogénico

Para 2 doses (2 copos grandes ou 4 copos médios)

Ingredientes:

200 ml de bebida de coco

½ abacate

2 punhados de espinafres frescos (30 g)

1 c. de chá de clorela

½ limão

2 talos de aipo (30 g)

1 c. de sopa de chia (15 g)

2 c. de sopa de óleo MCT (9 g)

Água (suficiente para cobrir os ingredientes na liquidificadora)

Procedimento:

Junte todos os ingredientes num copo de bater, liquidificadora ou robô de cozinha e bata muito bem até obter um líquido bem aveludado.

