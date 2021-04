O Zoo de Lisboa está aberto, “cheio de vida” e com descontos

O Jardim Zoológico reabriu portas a 5 de Abril com um mimo para os visitantes: até ao final do mês, a compra de bilhetes online vem com desconto de 15%.

Girafas, tigres, cangurus-vermelhos, elefantes, pinguins, camelos, chimpanzés, araras… As cerca de 300 espécies de animais e plantas que habitam o Zoo de Lisboa voltam a receber os visitantes de braços abertos, depois de mais um período de portas encerradas por conta da pandemia.

Uma “opção segura para desfrutar em família”, garantia do parque, que aproveita o tempo de desconfinar para convidar para uma viagem aos quatro cantos do mundo, recordando a miúdos e graúdos não só o compromisso na conservação das espécies e dos habitats (missão maior do parque), mas também a honra de fazer parte dos álbuns de memórias de várias gerações.

Para celebrar o momento e os reencontros no sítio mais selvagem de Lisboa, há descontos de 15% na compra de bilhetes com antecedência, no site do zoo. A campanha está em vigor para compras até 30 de Abril, com preços que variam entre os 12,33€ (dos três aos 12 anos) e os 19,13€ (13 aos 64 anos). Os bilhetes serão válidos para entradas até 31 de Dezembro de 2021.

Quanto aos horários de visita: o jardim está aberto todos os dias das 10h às 20h, excepto aos fins-de-semana e feriados, em que as portas abrem das 10h às 13h, de acordo com as normas em vigor.