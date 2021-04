Britânicos voltaram às esplanadas, lojas e ginásios — e as filas não faltaram

Os britânicos deram mais um passo para o "regresso à normalidade". Podem, a partir desta segunda-feira, 12 de Abril, voltar a lojas, bares e restaurantes com espaço de esplanada, aos cabeleireiros, aos ginásios e a outros serviços.

O desconfinamento, há muito aguardado e desejado, ficou marcado por algumas filas, principalmente à porta de lojas de roupa e calçado que, em algumas regiões, abriram mais cedo. Os bares e restaurantes, que até aqui só podiam servir em regime de take-away, podem agora servir clientes nas esplanadas, se as tiverem.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou a 5 de Abril que o Reino Unido iria avançar para a segunda fase do plano de reabertura do país traçado pelo Governo.

Johnson elogiou o comportamento dos cidadãos britânicos e afirmou que o país "está a traçar o seu roteiro para a liberdade". "Está a valer a pena. Os nossos esforços colectivos deram tempo e espaço para vacinar 31 milhões de pessoas. Não vemos nenhum sinal nos nossos dados actuais para pensar que teremos que nos desviar do programa [de desconfinamento]", disse, lembrando, no entanto, que é preciso ser "cauteloso" e "monitorizar os dados em todas as fases".

Além do Reino Unido, também a Itália aligeirou as restrições em seis regiões a partir desta segunda-feira. Das vinte regiões, quatro estarão no nível vermelho de um semáforo que regula o desconfinamento — Vale de Aosta (norte), Campânia, Apúlia e a ilha da Sardenha (sul) — enquanto as 16 restantes estarão no "laranja", o nível de alerta médio, que significa que algumas lojas podem reabrir e que os italianos têm mais liberdade para circular entre municípios. Até dia 30 de Abril, nenhuma região italiana estará na chamada “zona amarela”, a que tem menor risco e limitações.

O primeiro-ministro, Mario Draghi, afirmou que só permitirá a reabertura dos diferentes sectores afectados pelas medidas no caso de estarem asseguradas condições de segurança.

Na República Checa, as escolas, bibliotecas, jardim zoológicos e algumas lojas também puderam reabrir esta segunda-feira depois de meses de portas fechadas. O estado de emergência, que vigorou durante seis meses, terminou à meia-noite. As restrições de circulação e o recolher obrigatório também terminaram.

Além disso, os alunos do 1.º ao 5.º ciclo puderam regressar às aulas presenciais, mas terão de fazer um teste à covid-19 pelo menos duas vezes por semana. Apesar do aligeiramento de medidas, os checos ainda não podem reunir-se em grupos com mais de duas pessoas, nem consumir álcool em espaços públicos, regra que muitos ignoraram, enchendo os parques de Praga neste fim-de-semana de sol, escreve a agência Reuters.